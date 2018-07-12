Учёным удалось успешно редактировать геном человека без использования вируса

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Специалисты из университета Сан-Франциско отвергли раннее испытываемый метод, убеждая, что их способ поможет экономично, быстро и безвредно исправлять генетическую мутацию и не только.

Учёные отмечают в своём исследовании, что прежде исправление генетических мутаций предлагалось делать с использованием длинных последовательностей ДНК в Т-клетках (иммунные клетки человека), что приводило к смерти этих клеток из-за токсичности ДНК. Прорыв в генной инженерии удалось совершить благодаря методике CRISPR.

Исследования, проводимые год, показали, что при смешении определенного количества Т-клеток, ДНК и «ножниц» CRISPR и последующем воздействии соответствующего электрического поля, Т-клетки будут ​​интегрировать определенные генетические последовательности именно на месте запрограммированного CRISPR среза в геноме.

Этот означает, что этот быстрый и гибкий метод, который можно использовать для изменения, улучшения и перепрограммирования Т-клеток, сделает доступным процесс уничтожения, распознания инфекции или удаления чрезмерного иммунного ответа, наблюдаемого при аутоиммунных заболевания. Главное, чего можно достичь этим способом, - избавление от наследственных заболеваний.