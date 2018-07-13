Новый имплантат позволит «слышать» свет

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Немецкие ученые создали новый тип кохлеарного протеза, который откроет новую эру в производстве слуховых аппаратов.

Группа исследователей обнародовала результаты своей работы по преобразованию света в звук. Опыты проводили на монгольских песчанках, так как у них схожий с людьми диапазон слухового восприятия. Их учили прыгать через барьер по сигналу тревоги. С помощью генных изменений ученые активировали нейроны в улитке грызуна и вживили оптоволокно, которое давало свет в середине уха.

Когда волокно начало проводить синий цвет, грызуны восприняли это как тревожный сигнал и начали прыгать через препятствие. Поведение грызунов осталось прежним и после того, как их лишили слуха, потому что они продолжали «слышать» свет.

Несмотря на то, что это пока лишь эксперимент, подобная концепция может изменить принцип технологии создания слуховых имплантатов. Глухие люди смогут слышать собеседника независимо от того, насколько шумно в помещении или на улице.