«Реальность утонет в матрице»: 14-летний предсказатель из России рассказал о нанобудущем

Сегодня, 17:09

На других планетах построят колонии те, кто не согласен в роботизации населения. Юный пророк проживает в Нижнем Новгороде и поражает своими изречениями.

14-летний предсказатель из России рассказал обществу о нанобудущем, которое наступит уже через 70 лет. Оказывается, реальность утонет в матрице и граница между виртуальным и реальным станет едва видна. Сознание станет мобильным и все человеческое можно будет попросту выгрузить или установить на устройство. Также его можно будет хранить на флешке.

Естественно, такие перспективы расколют общество надвое. Те, кто поддерживает человечность, будут вынуждены мигрировать на другую планету и продолжить привычную сегодня жизнь. В их государстве запрещается опыты по внедрению любого рода технологий в человеческий организм.

Через 70 лет вещи станут изменчивыми, они будут способны за секунды изменять состояние, назначение и свою суть. Множество человеческих сознаний образуют надинтеллект, и разница между виртуальным и материальным миром исчерпает себя.