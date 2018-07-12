Учёные спрогнозировали будущее младенца по его голосу

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Тембр криков новорождённого влияет на его характер в будущем.

Исследователи из французского Университета Лиона Университета Сассекса в Великобритании обнаружили, что крик младенца может спрогнозировать его голос в 5-летнем возрасте.

Учёные установили, что высота и тембр голоса человека является одним из показателей, по которым люди судят о нём. Те, у кого голос слишком высокий, чаще всего оцениваются социумом, как раздражитель. Соответственно люди начинают получать эту черту характера. Если же у человека низкий голос, то он традиционно считается командиром.

Исследователи выяснили, что голос ребёнка формируется ещё в утробе матери. На основе этих данных французские и британские учёные спрогнозировали будущее малыша. Это стало возможным на основании сравнения голоса младенца и его тембра в 5-летнем возрасте.

Оказывается, существует некая зависимость, по которой только по голосу ребёнка можно определить его характер в будущем.

Такое открытие подводит к выводам другой исследовательской группы. Она обнаружила, что по пальцам людей можно судить о высоте и тембре их голоса. Если палец правой руки длиннее, чем безымянный палец, то у новорожденного скорее всего будет высокий голос.

Голос малыша формируется из-за ряда гормонов в матке его матери. Их уровень влияет на будущее ребёнка. Сейчас же учёным предстоит выяснить, о каких именно гормонах идёт речь.