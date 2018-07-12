Ученые: Взрыв сверхновой привел к росту мутаций на нашей планете и повышению радиации

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По мнению астрофизиков, еще одна взорвавшаяся неподалеку (по космическим меркам) от Земли звезда приведет к масштабным климатическим изменениям, значительному увеличению уровня радиации, а возможно и полному вымиранию земных организмов.

Группой ученых Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" выявлено аномально высокое количество антивещества (позитроны и антипротоны) в спектре космических лучей. Они считают, что это следствие взрыва сверхновой недалеко от Солнечной системы. Ученые уже давно занимаются созданием моделей, которые способны прояснить возможные причины и процесс возникновения некоторых аномалий и вот сейчас им удалось выстроить новейшую модель, которая наглядно демонстрирует появление всех без исключения антивеществ. На основании этой модели ученые сделали вывод, что два-три млн лет назад, на расстоянии менее 400 световых лет от Солнечной системы, взорвалась сверхновая.

Подтверждает это заявление исследование грунта, взятого с поверхности Луны и коры со дна мирового океана.

Кроме того, ученые выяснили, что из-за взрыва сверхновых, удаленных от Солнечной системы на расстояние 600 световых лет, наша планета подвергается «бомбардировке», образовавшимися космическими лучами. Эти лучи приводят к сбою "биочасов" животных и ускоряет эволюционные процессы, как следствие – резкий рост мутаций из-за повышения радиационного фона.