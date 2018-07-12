Ученые выяснят, сможет ли планета восстановится после падения огромного метеорита

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Международное научное сообщество продолжит исследование в древнем кратере Чиксулуб, который расположен на полуострове Юкатан. Ученые постараются найти ответ, сможет ли Земля восстановится, если на неё упадет огромный метеорит.

За ответом ученые подались к самому мистическому и гигантскому кратеру Чиксулуб, который образовался после падения метеорита примерно 65 миллионов лет назад. Тогда планета смогла восстановиться и продолжить функционировать, однако ученые не уверены, сможет ли Земля пережить второе столкновение с небесным телом, диаметр которого будет составлять около 300 километров.

Цель исследования - понять, как жизнь восстановилась после мощного удара и что произошло с климатом в данном месте после 10 миллионов лет, об этом сообщила автор исследование Лигия Перес Круз из Института геофизических исследований. Новые знания являются следующим шагом, который позволит детально изучить геологические эффекты и процессы исчезновения на планете.