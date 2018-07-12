NASA случайно уничтожили все доказательства наличия жизни на Марсе

Сегодня, 14:32

Все пробы марсианского грунта были сожжены вместе с возможными органическими соединениями.

В середине 70-х годов NASA отправило на Марс межпланетные космические аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2». Корабли собрали образцы почвы Красной планеты и доставили их на Землю. Однако учёные изучали и толковали их неправильно.

На основании неправильных научных данных у NASA и учёных сложилось ложное мнение о составе марсианского грунта. Дело в том, что космические аппараты «Викинг» по прибытию на Марс случайно уничтожили все образцы и пробы марсианской земли, тем самым лишив учёных возможности получить доказательства наличие на планете разумной жизни.

Дело в том, что аппараты на Марсе буквально перегрели образцы почвы и сожгли все возможные живые существа в пробах почвы. Кроме того, учёные случайно неправильно настроили оборудование, из-за чего они не определили точный состав проб.

Некоторые скептики считают, что в земле Марса могут быть, теоретически, ряд соединений. Они могли бы указать на существование примитивных форм жизни.

Кстати, данная теория уже была подтверждена. Учёные из NASA недавно нашли на поверхностях Марса органические соединения. Они располагались в кратере, который раньше был озером. Серди найденного материала были части растений и живых существ.