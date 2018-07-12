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Снимок сделал астронавт Рикки Арнольд, который сейчас находится на МКС. На фото изображено устье Бетсибока.

Ученые NASA показали «сердце Мадагаскара», снимок которого сделал астронавт Рикки Арнольд, находясь на борту Международной космической станции. Кадр показывает изменения в ландшафте острова, спровоцированные уничтожением тропических лесов и прибрежных мангровых зарослей.

Мадагаскар представляет собой островное государство в Индийском океане, где обитают самые различные представители флоры и фауны. Примечательно, что 90% из них больше нигде не встречаются. В результате в регионе сильно развита контрабанда, которая уничтожает растения и виды животных. Эта проблема практически неразрешима, несмотря на желание властей контролировать процесс.