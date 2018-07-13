NASA опубликовало забавное видео с неуклюжими астронавтами на Луне

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Ролик вызвал в сети большой ажиотаж.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало забавное видео покорения Луны неуклюжими астронавтами. На ролике собрана подборка неудачных попыток членов миссии Apollo выполнить, казалось бы, самые обычные действия на лунной поверхности. На представленных кадрах видно, как астронавты пытаются передвигаться, прыгая на двух ногах, а также пробуют поднять какие-либо предметы.

Видно, что пилоты не готовы к такого рода путешествиям и ещё не приспособились к лунным условиям. Учёные объясняют также постоянные падения астронавтов тем, что при уменьшении веса масса человека остаётся неизменной. На видео можно заметить, что из-за плохого сцепления с поверхностью они часто теряют равновесие. В итоге это приводит к падению. Пользователей соцсетей ролик позабавил. Известно, что с начала 1970-х годов NASA более не осуществляет полёты на Луну.

Ранее мы писали, что NASA готовит 17-летнюю девушку, которая первая улетит на Марс. Ведомство основательно подходит к вопросу колонизации красной планеты.