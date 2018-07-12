Апокалипсис близко?: Два потенциально опасных астероида обнаружили рядом с Землей

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Теоретики заговора продолжают утверждать, что человечеству существовать осталось недолго. Слухи об Апокалипсисе подогрело и новое открытие американских ученых, которые недавно обнаружили новые потенциально опасные астероиды.

Астероиды под кодовым названием 2018 NX и 2018 NW были впервые замечены Обсерваторией Паломара в Южной Калифорнии в воскресенье, когда они на большой скорости пролетели в Солнечной системе. По оценкам исследователей, каждая из космических скал имеет размер автобуса, диаметром около 10 метров, при этом два астероида предпочитают «путешествовать» не вместе.

Это связано с тем, что астероид 2018 NW движется со скоростью 21,3 км/с, что в примерно в пять раз быстрее, чем скорость полета астероида 2018 NX. По данным астрономов, данные небесные тела не должны составлять опасность для человечества.