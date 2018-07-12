«Они придут и убьют вас»: Гость из 2030 года под гипнозом рассказал о путешествиях во времени

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Неизвестные люди контролируют временные петли.

В сети набирает популярность новое откровение от путешественника во времени. На ролике мужчина по имени Ной утверждает, что прибыл из 2030 года. Лицо человека в целях безопасности заретушировано. Гость из будущего говорит, что работал на неких людей, которые контролируют путешествия во времени. Из-за определённых разногласий его уволили с работы, и он застрял в 2018 году.

Чтобы проверить слова данного мужчины, журналисты пригласили профессионального гипнотизёра. Специалист расспросил Ноя под глубоким гипнозом о путешествиях во времени. Собеседник говорил много несвязных слов и предложений, однако в результате эксперимента стало ясно, что он действительно не врёт и верит в то, что говорит.

Примечательно, что во время интервью, находясь в состоянии гипнотического сна, мужчина обронил фразу о том, что «они придут и убьют вас», имея ввиду тех самых загадочных людей, контролирующих временные петли и путешествующих во времени. Эти самые люди якобы следят за тем, чтобы путешественники не могли изменить прошлое и навредить Вселенной.

Ранее мы писали, что ученые готовят ловушки для путешественников из будущего. Это позволит избежать глобальной катастрофы.