Ученые: Диабетические препараты имеют побочный эффект

Вчера, 23:30

Большинство диабетиков, которые страдают данным заболеванием второго типа, принимают метформин. Ученые выяснили, что кроме снижения уровня сахара в крови, он еще и выводит опасный клеточный мусор, который накапливается из-за радиации.

Проблема диабета очень серьезно встала перед современным обществом, согласно имеющейся статистике, данным заболеванием стали страдать даже маленькие дети. Для борьбы с данным заболеванием второго типа медики выписывают пациентам метформин, который помогает организму повысить чувствительность клеток к инсулину. Напомним, что инсулин приводит к тому, что клетки поглощают глюкозу из крови.

В ходе исследования метформина, российские ученые определили, что он справляется не только с диабетом, но и приводит к выведению «мусора» из организма, что позитивно влияет на все жизненные процессы. В результате глубокого изучения влияния данного препарата на организм человека, установлено, что он эффективно работает и против злокачественных опухолей, способен повышать эффективность лучевой терапии.

Напомним, что ранее ученые Лаборатории радиационной молекулярной биологии ИТЭБ РАН выяснили, что метформин отлично стимулирует апоптоз (программу клеточной смерти) и аутофагию (уничтожение неработающих органелл клетки). Уборка клеточного мусора дает возможность организму пережить стрессовое состояние и улучшить работу всего организма. Предполагается, что в дальнейшем данный препарат может быть использован в качестве радиопротектора, но пока он проходит лабораторные испытания.