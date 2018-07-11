Исследователи обнаружили ген, который поможет побороть глиобластому

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Американские учёные провели исследование и выяснили, что мутации в гене PIK3CA помогут подобрать эффективное лечение наиболее опасной раковой опухоли мозга.

Исследователи из Линебергерского комплексного онкологического центра Университета Северной Каролины обнаружили, что различные мутации в конкретном гене помогут привести к развитию глиобластомы, самой смертельной формы рака мозга. Они также проверили, связаны ли мутации в определённых последовательностях гена с наилучшим методом лечения. Исследования показали, что ген PIK3CA мутировал примерно в 10% случаев глиобластомы в нескольких разных частях гена, в отличие от других видов рака. Исследователи уверены, что специфика этого гена поможет побороть рак на начальных стадиях.

Глиобластома является наиболее распространённой первичной злокачественной опухолью головного мозга у взрослых. Современные методы лечения включают в себя хирургию, радиацию и химиотерапию, однако имеют ограниченную эффективность. В среднем, люди живут 12-15 месяцев после обнаружения опухоли, а прожить с диагнозом 5 лет удаётся менее 5% пациентов. Доктор Райан Миллер считает, что исследование мутаций в гене PIK3CA поможет разработать и применять на практике наиболее подходящие для пациента лекарства.