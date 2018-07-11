Ученые: Энергетические напитки опасно употреблять молодым людям

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Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, как популярные в современном мире энергетические напитки влияют на здоровье молодых людей. Об этом передают заокеанские СМИ.

Результаты показали, что данные сладкие газированные напитки, могут негативно отражаться на здоровье детей и подростков. Исследование показало, что регулярное потребление энергетиков может привести к головным болям, проблемам со сном, раздражению и усталости. Согласно статистическим данным, почти 70% британских детей в возрасте от 10 до 17 лет употребляют энергетические напитки.

Министр здравоохранения Великобритании Стив Брайн сказал, что он не позволяет своим детям пить высокоэнергетические напитки. Ученые сообщили, что корень проблем плохого поведения детей и подростком может скрывать в данных напитках, так как в них содержится намного больше кофеина, нежели в чашке кофе. Медики рекомендуют родителям следить за своими детьми и не давать энергетиков, чтобы снизить вероятность головных болей, эмоциональных проблем и бессонницы.