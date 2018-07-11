Ученые: Мультивитаминные комплексы бесполезные для сердца

Сегодня, 13:04

Американские исследователи развеяли очередной миф, который сложился вокруг БАДов.

Ученые из США считают, что мультивитаминные комплексы бесполезные для работы сердца. Для подтверждения своих предположений они провели более 18 исследований, в котором участвовали более 2 млн человек. Исследователи пришли к выводу, что такие добавки даже не снижают риск смерти. Витамины и минералы, по мнению ученых, не имеют никаких клинических преимуществ – это было доказано в ходе клинических исследований.

Применение БАДов не предотвратит сердечный приступ, и не усилит работу сердца. За добровольцами наблюдали 12 лет и за это время исследователи не увидели положительной динамики. Ученые надеются, что ажиотаж на биодобавки снизится, и люди начнут пользоваться проверенными методами, которые профилактически действую на сердце.

Статистика Управления контроля по продуктам и лекарствам США гласит о том, что более 30% населения употребляют биологически-активные добавки.