Ученые нашли новое заболевание, которое передается половым путем

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Британские врачи опубликовали результаты исследований, в которых предупредили о редком сексуальном заболевании, которое может передаваться половым путем, если его не лечить должным образом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ запустила новую инструкцию, касающеюся лечения и диагностики половых заболеваний. Ученые утверждают, что опасные бактерии Mycoplasma genitalium (MG) представляют сходные симптомы с хламидиозом и являются более устойчивыми к антибиотикам. Данное заболевание может передаваться через незащищенный секс, утверждают медики.

Ученые выяснили, что бактерии могут привести к воспалительному заболеванию таза и, в конечном счете, бесплодию у женщин, если их не лечить. Предполагается, что около 2% мужчин и женщин инфицированы этой болезнью в Великобритании.