Лекарством от старости является яблочная кожура

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Любители яблок часто допускают ошибку, употребляя данный продукт, чистя с него кожуру. Оказывается, содержащийся в ней флавоноид кверцетин продлевает жизнь.

Американские ученые из Клиники Мейо провели эксперимент, в ходе которого скомбинировали кверцетин с дезатинибом, который применяется во время лечения лейкемии. Для проведения опыта они использовали мышей, на которых такая комбинация повлияла как лекарство от старости. Во время эксперимента мышам проводили инъекции двумя препаратами, которые увеличивали число дряхлые клетки в их организме.

Такая процедура приводила к тому, что животные быстрее старели, а дряхлые ДНК приводили к деградации соседних здоровых клеток. Использование флавоноида кверцетина, который содержится в кожуре яблок, приводило к разрушению дряхлых клеток и исчезновению признаков старения у мышей. Используя данный препарат, мыши стали жить дольше на 36%.

Похожее влияние препарат оказывает и на человеческий организм, омолаживает его и продлевает жизнь. Ученые пока не позиционируют полученный результат, как панацею от старения для человечества, но такую возможность американские специалисты изучают. Отметим, что один из компонентов лекарства от старости, кверцетин, содержится не только в яблочной кожуре, но и в капусте, многих ягодах и овощах.