Ученые: На Ross 128 с умеренным климатом могут быть моря и океаны

Сегодня, 11:21

Возможно, на планете уже есть жизнь. Исследование провели с использованием инструмента APOGEE телескопа Sloan Digital Sky Survey.

Ученые во главе с Дьогу Суто из Национальной обсерватории в Рио-де-Жанейро заявляют, что на Ross 128, открытой осенью 2017 года, могут быть моря и океаны. Астрономы установили, что экзопланета обладает умеренным климатом и является каменистой.

Ross 128 представляет собой красный карлик и находится от Земли на расстоянии в 11 световых лет. Напрямую изучить планету не представляется возможным, поскольку трудно наблюдать ее путь. Ученые нашли выход из положения и составили характеристику Ross 128 с помощью изучения химического состава газа и пыли, которые окружают объект. Экзопланета имеет уровень железа, приближенный к Солнцу, а его отношение к магнию говорит о том, что ядро планеты больше, чем у Земли.