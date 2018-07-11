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Реальность победила оптимизм научного сообщества, утверждавшего, что рано или поздно человечество получит возможность излечения от онкологических заболеваний.

Американские ученые обнаружили новую причину неизлечимости рака у большей части людей. Она состоит в том, что у пациентов, при бесконтрольном делении клеток вырабатывается белок PD-L1, который дает ложные сигналы иммунной системе, пытающейся локализовать и уничтожить метастазы при помощи Т-клеток. В свою очередь, белок сигнализирует об уничтожении злокачественных клеток, вызывая прекращение активизации иммунной системы.

Существует гипотеза, что белок-обманщик можно нейтрализовать, если воздействовать на определенную группу клеток, которые способны бороться с PD-L1. Однако пока эксперименты не дали положительных результатов. Ученые продолжают исследования в этом направлении. Представители альтернативной науки высказывают предположение, что PD-L1 имеет искусственное происхождение и специально внедрен в организм человека на определенной стадии эволюции.