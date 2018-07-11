Сатурн разговаривает со своими спутниками

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Космический зонд «Кассини» перед своим уничтожением сделал интересную запись «разговора» Сатурна. Астрофизики дали возможность послушать записанный звук, который перевели в плазменные волны.

Кольца Сатурна не только движутся вокруг планеты, но и «разговаривают» с ней. Такой вывод ученые сделали после расшифровки данных, полученных с космического зонда «Кассини». Общение происходит при помощи шумов с разной частотой. Сатурн разговаривает и со своими спутниками.

В ходе расшифровки полученных данных установлено, что небольшим генератором электромагнитных волн стал шестой по размеру спутник Сатурна, который называется Энцелад. На излучения спутника планета отвечает волнами, которые зарождаются в плазмосфере. Для «общения» частицы плазмы образуют прямую линию вдоль магнитного поля, которая притягивается к Энцеладу. После чего данные частицы превращаются в свободные электроны и ионы, которые при ускорении излучают электромагнитные волны.

Как известно, в космосе отсутствуют какие-либо звуки, но если они превращаются в радиоволны, то можно послушать разговор, который будет звучать, как плохо настроенный приемник. Напомним, что ученые и ранее фиксировали плазменные волны вблизи Энцелада, но на этот раз аппарат находился ближе к небесному телу.