Астрофизики: Нибиру прилетит в следующем месяце

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В обществе ведется множество обсуждений по поводу загадочной планеты Нибиру. Многие сомневаются в ее существовании, но астрономы заявили о ее скором появлении.

Астрофизики-любители наряду с пользователями сети считают, что Нибиру прилетит в следующем месяце. Такой вывод они сделали после наблюдений за странной кометой, которая, приближаясь к Солнцу, увеличивает скорость и яркость. По мнению ученых, в августе эта комета будет видна и без специальных средств увеличения.

Майкл Джагер – именно тот австралийский астроном, который в соцсети выложил фото шара, который светится. По мнению ученого, объект, который изображен на фото, размером в два Юпитера.

Правда, нашлись и те, кто раскритиковал доводы астронома-любителя. Космические конспирологи считают, что это не комета, поскольку у нее отсутствует хвост. Они даже убеждены, что на самом деле там два объекта вместо одного.

Есть и другое мнение - интернет-пользователи, которые тоже увлекаются астрономией, считают, что этот объект – и есть самая настоящая Нибиру. Они пишут, что из-за Нибиру поменялся климат и участились землетрясения.