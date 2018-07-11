В электронных сигаретах нашли скрытую опасность

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Ранее медицинское общество было убеждено, что электронные сигареты менее пагубно влияют на здоровье человека, чем обычные. Но немецкие ученые узнали, какую опасность таит такое курение.

Ученые из Шлезвиг-Гольштейн нашли скрытую опасность в электронных сигаретах. По их мнению, в большинстве случаев такое курение может нанести вреда больше, чем курение привычных сигарет. Вся причина оказалась в испарителях с никотином, которые вызывают повышение давления, при таком курении повышается и частота сердцебиения, которая в первую очередь может привести к аритмии, а затем уже и к другим сердечным заболеваниям.

Специалисты утверждают, что курильщики электронных сигарет имеют более жесткие сосуды. Это чревато различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые появляются за счет плохой циркуляции крови.

Также от «электронок» страдают и легкие. За счет содержания компонентов, которые способны оседать на стенках легких, курящему человеку со временем становится труднее дышать.

Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу Экспертного совета при правительстве РФ о введении ограничения на курение электросигарет.