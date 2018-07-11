«Глубоководные пельмени» нашли ученые у берегов США

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Ранее неизвестных науке морских существ обнаружили в ходе исследования юго-восточного побережья Штатов.

Главным открытием ученых стали «глубоководные пельмени». В паре с ранее неизвестными видами гидроидных и актиний, уникальные морские существа обитают у берегов США. Примечательно, «глубоководные пельмени» имеют все шансы попасть в отряд каракатиц, так как они очень похожи на моллюсков, а именно – кальмара бобтейла.

Также ученые нашли у юго-восточного побережья США новый вид рыбы-гермафродита, имеющей мужские и женские половые органы.