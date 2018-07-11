Уфологи: В Боливии взорвался и упал мистический НЛО

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Шокирующие кадры светящегося шара летящего по небу в Боливии ужаснули даже теоретиков заговора. Уфологи заявили, что очевидцам удалось поймать настоящий НЛО среди необычных облаков.

Мистический объект в небе зафиксировали жители Боливии и сразу отправили видео на изучение уфологам. Внезапное видео начинается с того, что оператор снимает маленький шар над облаками, который медленно уходит от Земли. Однако за секунды яркий НЛО, казалось бы, взрывается, создавая хвост чрезвычайно яркого света. На кадрах НЛО будто бы падает на поверхность.

Уфологи заявили, что данное видео является одним из лучших доказательств существования «фактического НЛО». Теоретики заговора продолжают загружать в Сеть странные изображения и фотографии, которые якобы поддерживают их убеждения в существовании внеземных существ.