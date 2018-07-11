Сегодня, 07:38

Цикорий – достаточно популярный напиток, которым заменяют кофе в рационе. О том, так ли он полезен, поведал диетолог Кирилл Бондарь.

Волгоградский врач рассказал о вреде и пользе цикория: по его мнению, цикорий сам по себе полезный, если его нечасто употреблять. Как уточняет диетолог, в данном напитке содержатся аминокислоты и инсулин. Такой напиток способен поднять настроение за счет выработки гормона счастья.

Врач предупреждает, что помимо рекомендаций медиков, человек должен сам прислушиваться к своему организму: по его мнению, если он реагирует отрицательно, то необходимо исключить продукт из рациона. Нередко цикорий может вызывать неприятное чувство изжоги – именно в таком случае необходимо обратиться к гастроэнтерологу.

Есть и преимущество, за которое люди и любят цикорий – он отдаленно напоминает кофе, при этом не поднимает давления и снижает концентрацию сахара в крови. Кирилл Бондарь рекомендует добавлять в готовый напиток корицу или же имбирь – для максимального вкуса, поскольку с этими продуктами цикорий отлично сочетается.