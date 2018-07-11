В Приморье обнаружили новых для России обучаемых грибов-животных

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Четыре вида грибообразных микроорганизма наши ученые в заповеднике «Кедровая падь». Миксомицеты ранее не встречались на территории РФ.

Обучаемых грибов-животных относят к родственным почвенным амебам одноклеточным. В различные периоды своего развития миксомицеты напоминают то гриб, то животное, отсюда их странное название. Новых для России грибообразных микроорганизмов обнаружили микологи МГУ Ломоносова в Приморье. Примечательно, на территории заповедника «Кедровая падь» в общей сложности водятся десятки видов миксомицетов.

Теперь ученые знают, в Приморье обитает Стемонария красноногая – редчайший вид грибов-животных, до недавнего времени обнаруженный только в Коста-Рике и Японии.

Грибообразные микроорганизмы способны обучаться и передвигаться, несмотря на отсутствие мозга и чувств. Эта уникальная особенность поставила их на рубеж царств животных и растений.