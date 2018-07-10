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После встречи с полтергейстом пострадавшая скончалась по необъяснимым причинам.

В социальной сети появилось новое сообщение об активизации потусторонних духов. Через женщину насквозь прошёл мстительных дух. Ролик опубликовали в сообществе The Times of India. Авторы ролика обратили внимание, что короткий ролик четко демонстрирует влияние неизвестного фантома на организм женщины. Примечательно, что встретившаяся с полтергейстом женщина вскоре скончалась. Причины ее смерти установить не удалось.

Под грифом «по неизвестным причинам» ее и похоронили. Фантом продолжил преследовать и остальных членов ее семьи, истребляя людей по одному с определенной периодичностью.

Не стоит недооценивать встречи с неизвестным, поскольку мир существует в разрез с нашим пониманием происходящего.

Например, эксперты нашли связь спиритизма и русских писателей. Этот факт смогли доказать очень упорные исследователи, которые изучили большинство сочинений авторов периода Серебряного века.