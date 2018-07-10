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Литературные работы поэтов содержат кодировки определенных слов, которые используются во время контакта с мертвецами.

Эксперты нашли связь спиритизма и русских писателей. Этот факт смогли доказать очень упорные исследователи, которые изучили большинство сочинений авторов периода Серебряного века. Анна Шмидт признана самой загадочной персоной в исследовании. Ее творения отличались особым словесным сравнением и использованием необычных эпитетов. К слову, внешний вид писательницы поддерживал догадку о ее причастности к мистическим сеансам воплощения Дьявола в живого человека. Ян Гузик вовсе пошел дальше и описал всю подноготную сеанса общения с духами и чертями. Писатель не упускал возможности изложить на бумаге все нюансы собственного опыта в этом устрашающем процессе. Елена Блаватская продолжила традицию и получила славу не только опытной гипнотизерши, но и искусной мошенницы.

При этом она, автор монументального сочинения «Тайная доктрина», нескольких других книг и сотни статей, соучредитель Теософского общества, призванного примирить все существующие религии. Основным сообщением от этих и других писателей стало подтверждение возможности человека быть активным участником мистических событий: проводить сеансы, перевоплощаться, переходить из тела в тело и реинкарнироваться. Основным примечанием к их мистическим трактатам стала особенность их несжигаемости, даже облитый бензином журнал нереально истребить. Поэтому такой феномен аномальной рукописи стоит большего внимания от ученых кроме восприятия текстов, как литературных записок прошлого.