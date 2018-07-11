Российский научный фонд поддержал молодых ученых НИУ «БелГУ»

Сегодня, 03:30

Пять белгородских исследователей получили гранты от РНФ для продолжения научной деятельности по результатам конкурса.

Российский научный фонд поддержал пять молодых ученых НИУ «БелГУ», и по итогам конкурса выделил победителям из Белгородского национального исследовательского университета средства для продолжения их научной деятельности в рамках Стратегии научно-технического развития России на период 2018-2020 года. Их деятельность внесет огромный вклад в поиск новых путей создания керамических материалов и улучшение их качества, выявление пространственно-временных закономерностей изменения ландшафтных покровов в лесах и степях на основе данных спутников. Еще один специалист посвятит ближайшие два года изучению преимуществ сварки при использовании высокоэнтропийных углеродсодержащих сплавов. Победил ученый, занимающийся изучением влияния пуринергической сигнальной системы на взаимодействие форменных элементов крови взрослых людей и стариков. Заинтересовала РНФ работа специалиста, направленная на создание больших сверхпластичных листов сплава из Al-Mg-Mn-Zr с ультрамелкозернистой структурой