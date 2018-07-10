Ученые: Дату смерти человека можно определить по крови

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Разница биологического и фактического возраста является главным фактором определения оставшихся лет жизни. Исследования показали, что специальный тест помогает вычислить, как быстро может наступить внезапная смерть у конкретных испытуемых.

Ученые заявили, что дату смерти человека можно определить по крови, и для этого специалистам понадобилось исследовать девять биомаркеров. Оказалось, что если биологический возраст значительно превышает реальные показатели, то человек подвержен риску умереть в ближайшие годы, а чем больше разница – тем серьезнее проблемы со здоровьем испытуемых.

Выяснилось также, что молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет, имеющие серьезную разницу биологического и паспортного возраста, больше подвержены риску преждевременной смерти. Обследованы во время эксперимента были и уровни стресса подопытных, а также показатели лейкоцитов в крови, белка альбумина и уровень глюкозы. Быстро стареющие люди умирали намного быстрее, чем имеющие соответствие биологических показателей с паспортными данными испытуемые.