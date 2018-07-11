Губы заняли самый обширный участок на карте активности мозга младенцев

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Исследование доказало хорошую сформированность соматосенсорной активности головного мозга на ранних сроках развития, а также большую роль губ в раннем развитии двигательных и чувствительных способностей детей.

Ученые из Университета Темпла во главе с Питером Маршаллом задались целью установить особенности представления частей тела в сенсомоторной коре младенцев, за которую ответственна постцентральная извилина. Для этого 25 двухмесячных детей подверглись ЭЭГ-обследованию. Ученые измеряли активность коры головного мозга в центральных и теменных зонах через 150–200 миллисекунд после нанесения тактильного раздражения в области левой ладони, левой ступни и верхней губы деток.

После эксперимента было установлено, что амплитуда активности зависит от места предварительной стимуляции, и была максимальна при нанесении раздражения в области верхней губы, приводя к высокой билатеральной активности мозга. Стимуляция ноги вызывала активность средней части затылочной зоны, а ладошки - противоположной стороны соматосенсорной коры.

Данные результаты позволили изучить представление тела в младенчестве, и в дальнейшем помогут изучить вовлечение соматосенсорной коры в обучение младенцев и их социальное воспитание. Различия в паттерне взрослых и младенцев указывает на высокую пластичность мозговых структур в процессе роста и развития.