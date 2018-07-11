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Открытие перевернуло более ранние гипотезы науки.

Совместный проект ученых Китая и США получил первые уникальные результаты. Ученые создали лазер, превращающий бумагу в электронику. Эта разработка прошла испытания и получила положительные отзывы среди коллег изобретателей. Специальная бумага проходит химическую обработку раствором из хлорида молибдена и желатина. После ее поддают воздействию лазерного излучения и нужные области материала превращаются в проводники электрического тока.

Данный феномен поможет использовать древесину для научных разработок. Некоторые физики и химики предвидели ранее использование природных материалов для создания новых технологий. В издании Advanced Materials проводится полное описание технологичного процесса, но ученые и после этого оставляют варианты развития технологии в будущем.