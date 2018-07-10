«Реинкарнация есть»: Ребенок уверен, что прибыл из другой жизни

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Многие весьма скептически относятся к реинкарнации. Однако, ученые исследуют это явление и уже даны ощутимые результаты через рассказы детей.

Один из ученых, занимающихся исследованиями реинкарнации, доктор Такер, приводит примеры нескольких детей, которые в действительности помнят свои прошлые жизни. Одним из них был мальчик по имени Джеймс из Луизианы. Он просыпался каждую ночь от кошмаров и все твердил: «Самолет, упал самолет, страшная катастрофа». Родители пытались его успокоить, однако двухлетний ребенок был уверен, что и в прошлой жизни его звали Джеймс и он погиб в авиакатастрофе во время Второй Мировой войны. После того, как родные осознали, что ребенка никак нельзя успокоить, они поняли: реинкарнация есть, и обратились к специалисту. Он убедил их, что стоит разговаривать с сыном о его «другой жизни» и убеждать, что теперь все по-другому и он теперь прибыл в другое тело. Ночные кошмары ребенка прекратились.

Также зафиксировано много случаев, когда дети, которые жили спокойно до определенного момента, вдруг резко осознавали, что они были кем-то другим ранее. К примеру, девочка, которая однажды проснулась и стала говорить на ранее неизвестном для нее языке или же мальчик из Калифорнии, который отлично играл в гольф и сообщил, что в прошлой жизни был легендарным спортсменом Боби Джонсом. Примеров может быть множество, однако доктор Такер уверен, что более глубокое исследование проблемы даст ощутимые результаты и рано или поздно реинкарнация будет доказана.