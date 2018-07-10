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Удаление кисты дело для врачей привычное и повседневное. Однако на этот раз операцию можно назвать уникальной из-за размеров патологического новообразования.

В Краснодаре хирурги удалили с шеи пациента опухоль размером с арбуз. К медикам 47-летний мужчина обратился только тогда, когда киста стала громадных размеров и начала сдавливать трахею. Больному каждый вздох давался с большим трудом и он решил прийти в поликлинику, где ему немедленно вызвали скорую помощь. В отделении челюстно-лицевой хирургии экстренно подготовились к операции, которая длилась четыре часа и закончилась благополучно.

По словам врачей, они впервые столкнулись с опухолью таких размеров, поэтому производили операцию с особой тщательностью, чтобы не задеть жизненно важные органы. Пациент чувствует себя удовлетворительно. Через несколько дней он будет выписан под амбулаторное наблюдение.

Ранее, в Ростове-на-Дону хирурги удалили пациенту в брюшной полости опухоль массой 37 килограммов.