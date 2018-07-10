Ученые создали лекарство для продления жизни на треть

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Революционный препарат способен уничтожать в организме стареющие клетки, отсрочив наступление старости.

Использовав смесь лекарства от лейкемии и компонента растительных пигментов, ученые США создали лекарство для продления жизни на треть. Известно, осуществив 40-50 делений за жизнь человека, клетки переходят в состояние старения, желая защитить организм от рака. Данный процесс сопровождается развитием возрастных заболеваний, причиняющих немало страданий.

Уничтожив стареющие клетки в организме, специалисты смогли продлить жизнь лабораторных мышей. Теперь ученым предстоит выяснить, можно ли аналогичным образом повысить среднюю продолжительность жизни человека.