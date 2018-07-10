Руководство ОКБ Мясищева получило патент на стратосферный самолет

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На вооружении российской армии появится новый стратосферный самолет, который является воплощением последних технологий. Разработчики ОКБ Мясищева сообщили, что он сможет выходить в стратосферу.

Генеральный конструктор ОКБ Мясищева Александр Архипов рассказал о последней разработке сотрудников – дозвуковом самолете М-60. Известно, что советские конструкторы создавали машину под таким же названием и планировали, что он станет межконтинентальным бомбардировщиком, на борту которого будет ядерный двигатель.

Разработке советских конструкторов не довелось быть воплощенной в жизнь. Теперь же такое название получила и разработка российских специалистов, которая прошла уже все необходимые испытания. Сообщается, что М-60 сможет развивать максимальную скорость в 0,8 маха, что эквивалентно 850 километров в час. Использовать самолет можно как грузопассажирский или как самолет-разведчик, на борту может находиться 400 человек и экипаж. Самолет оснащен несущим фюзеляжем, имеет прямое крыло, а его двигатели расположены в верхней части машины. Кроме этого М-60 имеет поперечное сечение планера, что даст возможность размещать в нем негабаритные грузы.

Представители министерства обороны РФ уже заинтересовались данной разработкой и готовы принять ее на вооружение.