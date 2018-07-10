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Рязанский кардиодиспансер прославился «золотыми руками» докторов, которые провели необычную для региона операцию впервые.

Минздрав сообщил, что рязанские врачи провели имплантацию клапана по инновационному методу – без разреза грудной клетки. Благодаря такому внедрению состояние пациента после операции не будет тяжелым, а реабилитация сократится в разы.

Александр Данилов, главный врач кардиодиспансера говорит, что такие операции раньше занимали много времени и средств – от начала операции и до восстановления. Особенно некомфортно себя чувствовали люди преклонного возраста, ради которых и ввели инновацию. Хотя, как отмечает главврач, методику определенно будут использовать и при лечении более молодых пациентов.