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Недооценивая себя можно стать жертвой буллинга, а предотвратить опасность можно в игровом процессе.

Виртуальная реальность больше и больше привлекает внимание игроманов, но теперь ученые обратили внимание на взаимосвязь игр и самопрезентацией, самоощущением. Исследование показало, что опыт виртуальной реальности пребывания в теле Альберта Эйнштейна может помочь людям с низкой самооценкой. Следуя опыту «Эйнштейна» виртуальной реальности, участники также были менее склонны бессознательно стереотипировать пожилых людей. Опубликовано в Frontiers In Psychology, исследование предполагает, что мозг воспринимает тело удивительно гибким. Исследователи надеются, что методика будет полезна для образования.

«В виртуальной среде участники могут видеть это новое тело, отраженное в зеркале, и оно точно соответствует их движениям, помогая создать мощную иллюзию того, что виртуальное тело является их собственным», - сообщил автор исследования доктор Слейтер.

Предыдущие исследования показали, что виртуальное воплощение может оказывать поразительное влияние на отношение и поведение. Например, белые люди, которые испытали виртуальное черное тело, показали менее бессознательные стереотипы (называемые неявным уклоном) черных людей. Исследователи обнаружили, что люди с низкой самооценкой выполняли познавательную задачу лучше, следуя виртуальному опыту Эйнштейна, по сравнению с теми, кто испытывал нормальное тело кого-то своего возраста. Исследователи предполагают, что те, у кого была низкая самооценка, больше всего выиграли, изменив то, как они думали о себе. Есть гипотеза, что игра «Виртуальный Ейнштейн» сделает людей умнее. Видя себя в теле уважаемого и умного ученого, повысило их уверенность во время работы над когнитивным тестом.