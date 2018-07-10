Недооценивая себя можно стать жертвой буллинга, а предотвратить опасность можно в игровом процессе.
Виртуальная реальность больше и больше привлекает внимание игроманов, но теперь ученые обратили внимание на взаимосвязь игр и самопрезентацией, самоощущением. Исследование показало, что опыт виртуальной реальности пребывания в теле Альберта Эйнштейна может помочь людям с низкой самооценкой. Следуя опыту «Эйнштейна» виртуальной реальности, участники также были менее склонны бессознательно стереотипировать пожилых людей. Опубликовано в Frontiers In Psychology, исследование предполагает, что мозг воспринимает тело удивительно гибким. Исследователи надеются, что методика будет полезна для образования.
Предыдущие исследования показали, что виртуальное воплощение может оказывать поразительное влияние на отношение и поведение. Например, белые люди, которые испытали виртуальное черное тело, показали менее бессознательные стереотипы (называемые неявным уклоном) черных людей. Исследователи обнаружили, что люди с низкой самооценкой выполняли познавательную задачу лучше, следуя виртуальному опыту Эйнштейна, по сравнению с теми, кто испытывал нормальное тело кого-то своего возраста. Исследователи предполагают, что те, у кого была низкая самооценка, больше всего выиграли, изменив то, как они думали о себе. Есть гипотеза, что игра «Виртуальный Ейнштейн» сделает людей умнее. Видя себя в теле уважаемого и умного ученого, повысило их уверенность во время работы над когнитивным тестом.