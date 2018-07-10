Ученые: Зачатые зимой дети не будут страдать от ожирения

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Швейцарские ученые в результате долгих исследований пришли к выводу, что зачатые зимой дети вырастают стройными и во взрослой жизни никогда не страдают от ожирения. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

Профессор Кристиан Вольфрум из Университета Цюриха проинформировал, что температура влияет на химические изменения ДНК спермы, которая может быть унаследована потомками. Данный процесс известный как «эпигенетическое программирование». Исследование предполагает, что зимний секс, вероятно, будет производить естественно тощих людей, которым никогда не придется беспокоиться о своем весе.

С другой стороны, младенцы, зачатые в разгар лета, могут столкнуться с пожизненной борьбой за то, чтобы оставаться стройными. Команда ученых теперь планирует новое исследование, сравнивающее эпигенетическое программирование спермы человека летом и зимой.