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Редкое и опасное заболевание из Африки вновь проявилось на территории Европы. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают туристов учитывать этот факт при выборе маршрутов путешествий.

Во Франции человек впервые заразился вирусом Усуту. Пациент поступил в парижский госпиталь с параличом лицевого нерва. После серии анализов 30-летнему мужчине был поставлен точный и неутешительный диагноз. Ранее на территории Европы Усуту поражал лишь птиц, однако два года назад, с наплывом мигрантов, в Италии и Хорватии более десяти человек были заражены вирусом.

Вирус переносится комарами, при этом поражается нервная система, что нередко приводит к летальному исходу. В Африканских странах, не имеющих развитой медицины, Усуту унес сотни жизней. К счастью, все заболевшие в Европе были своевременно вылечены. В настоящее время страны ЕС являются не самым лучшим местом для туризма. Нелегальные мигранты стали переносчиками многих экзотических вирусов и заболеваний. Ранее в Великобритании несовершеннолетний заразился коровьей оспой, которая считалась исчезнувшей еще 100 лет назад.