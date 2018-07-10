«Энергомаш» списал отчетный документ с любительского сайта

Сегодня, 11:10

Раздел «Отраслевые риски» НПО полностью «скопипастило» со страниц случайного портала, понадеявшись на незаинтересованность читателей.

Отчетный документ был не просто списан с любительского сайта, директор «Энергомаша» лично поставил свою подпись под «позорной бумажкой». Разоблачить обман удалось прессе, которую в НПО искренне поблагодарили, оперативно удалив полностью скопированный со случайного портала раздел «Отраслевые риски».

В сложившейся ситуации напрашивается простой вывод – крупнейший производитель ракетных двигателей в России совершенно не разбирается в космической отрасли или его руководство нагло обленилось. Скорее всего, «Энергомаш» списал отчетный документ, понадеявшись на абсолютную безразличность к нему со стороны СМИ.

К слову, разгоревшийся скандал в НПО считают несущественным, поэтому за позор мировых масштабов вряд ли кто-нибудь ответит.