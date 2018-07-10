Образцы грунта с Марса доставят при помощи ровера

Вчера, 23:15

Компания Airbus создала специальный ровер Mars 2020, которые поможет в исследовании Марса. С его помощью на Землю попадут образцы марсианского грунта.

Европейское космическое агентство выделило средства на создание новейшего планетохода, который сможет доставить грунт с Марса для исследования на Землю. Выполнить разработку такой техники удалось специалистам компания Airbus, называется она - ровер Mars 2020.

Использовать ровер будут в сложном проекте совместно со специалистами Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).. Отправят планетоход на Марс летом 2020 года, а до этого он будет проходить все необходимые испытания на Земле. Сообщается, что резервуары с образцами грунта с Красной планеты будут оставлены в определенных местах, а собирать их будет именно ровер. Известно, что на реализацию данного проекта выделено 5,2 миллиона долларов.

Собрать грунт с марса после его помещения в резервуары планируется в 2026 году, а выполнить эти работы можно будет за 150 дней. Доставит на землю капсулы с марсианским грунтом ракета Mars Ascent Vehicle, которой необходимо будет стартовать с Марса и выйти на орбиту Земли.

Ученые уверенны, что после того, как они проведут детальное исследование проб грунта с Марса, человечество узнает много новой информации о красной планете и сможет отправить на нее экспедицию.