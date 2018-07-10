Метеорит «Черная красавица» подтвердил пригодность Марса для жизни

Сегодня, 10:55

Представители Копенгагенского университета представили общественности результаты исследования, благодаря которому стало понятно, возможна ли жизнь на красной планете.

Метеорит «Черная красавица», который использовали в качестве объекта исследования, подтвердил пригодность Марса для жизни. Благодаря нему удалось выяснить, что красная планета стала потенциально пригодной для существования на ней живых существ.

Как сообщают ученые, удалось выяснить, что магма, которая покрывала верхний слой Марса, очень быстро поддалась кристаллизации. В связи с этим красная планета покрылась корой, которая потенциально вмещает океаны воды и живые организмы.

Результаты исследования получены благодаря цирконам – минералам, которые содержатся в метеоритах. Метеорит из Марса предоставил исследователям возможность получить данные о поверхности красной планеты. Это молодая горная порода, которая занимает на Марсе 15%, прилетела именно оттуда. «Черная красавица» покинула Марс 5 млн лет назад, и только недавно метеорит добрался на Землю.

Ученые считают, что это поможет открыть тайну самой загадочной планеты Солнечной системы.