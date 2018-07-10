Страшное предсказание: «Кровавое» лунное затмение станет началом конца света

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Американский пастор Пол Бегли на днях сделал страшное предсказание, когда заявил, что «кровавое» лунное затмение станет началом конца света. Стоит отметить, что природное явление можно наблюдать 27 июля.

Пророк «Судного дня» Пол Бегли проинформировал, что о необычном затмении луны было сказано ещё в Библии. Именно в священной книге лунное затмение описывается, как начало Апокалипсиса. Бегли и десятки других христианских проповедников по всему миру считают, что «Кровавая» луна была предсказана в Книге Откровения, Книге Иоиля и Книге Деяний. В трех библейских книгах говорится о том, что луна превращается в кроваво-красную, как знак приближающихся конечных времен.

В Библии говорится: «И я увидел, когда он открыл шестую печать, и вот, произошло великое землетрясение; и солнце стало черным как вретище волос, а луна покрылась кровью. Солнце превратится во тьму до великого и страшного дня Господня». Астрономы заверили, что лунное затмение - это естественное зрелище, которое происходит два раза в год.