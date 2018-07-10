Ученые: Бюстгальтер может быть причиной сильной головной боли

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Американские ученые смогли доказать, что неправильно подобранный бюстгальтер может быть причиной сильной головной боли. Статистика показывает, что 80 процентов женщин носят бюстгальтер. Который не походит для формы груди.

Ученые утверждают, что бюстгальтер с неплотными чашечками, который полностью не облегает грудь, может вызвать сильные головные боли. Кроме того, исследователи смогли выяснить, что подобные бюстгальтеры в отдельных случаях вызывают даже боль в спине и деформацию шеи. Сообщается, что бюстгальтеры быстро теряют эластичность и должны заменяться каждые шесть месяцев.

По словам Паулы Свободы, сиднейского специалиста по подбору бюстгальтера, уже доказана связь между плохо подходящими бюстгальтерами, хроническими головными болями и плохой осанкой. Мигрени могут быть вызваны из-за белья, которое либо слишком плотное, либо слишком свободное, но чаще они вызваны ослабленными лямками.