В дагестанских клиниках проведут сложнейшие операции на сердце

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Министр здравоохранения страны заявил, что теперь в больницах будут делать все виды операций по стенированию сосудов сердца.

Всем известно, что для проведения серьезных операций на сердце многие жители Дагестана предпочитают выезжать за границу, так как считается, что там более квалифицированные специалисты и оборудование. Однако министр Гаджиибрагимов сообщил, что теперь в дагестанских больницах могут проводить сложные операции подобного типа на сердце.

Оборудование было профинансировано со стороны государства, и теперь в Дагкардиоцентре стоят мощнейшие аппараты, позволяющие проводить стенирование сосудов. Также политик сообщил, что аптеки оснащены всеми лекарствами, необходимыми для поддержания и восстановления после операции. В клинике Дагестана, которая существует с 2009 года, ежедневно проводят около 9 операций на сердце.