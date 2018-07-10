Зелёный огненный НЛО в небе вызвал панику в штате Миннесота

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Необычное событие произошло недавно в США в штате Миннесота. Очевидцы массово заявили, что увидели в небе странный зелёный огненный НЛО, который вызвал панику у местных жителей.

Местная радиостанция KFAN в американском штате Миннесота проинформировала, что в воскресенье, 8 июля, в небе пролетел загадочный горящий шар большого размера. Радиоведущие описали НЛО, как «зеленую падающую звезду с огненным белым хвостом». Уфологу Чарли Элдеру удалось поймать молниеносный НЛО на камеру, чтобы показать остальным жителям США.

Охотнику за НЛО удалось зафиксировать мистический объект прямо возле его дома на севере Миссури. «Я видел, как яркий свет приближался ко мне, и это продолжалось около 10 секунд, а затем оно исчезло», - рассказал местным журналистам Чарли Элдеру.