Ученые: «Прыгающие гены» паразиты – важный фактор эволюции

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Сенсационное открытие переворачивает науку генной инженерии и ставит под угрозу вопрос наследования генома.

Нити ДНК копируются точно, и копии передаются от родителей потомству, таким образом управляя эволюцией. Такую класическую теорию люди до сих пор считают верной. Но, согласно новым оценкам, 50% генома также состоит из Ренегатной ДНК, которая любит «прыгать» от вида к виду. Этот вид в последствии становится главным условием в развитии нового организма, имеющего особые характеристики. «Прыгающие гены» паразиты – важный фактор эволюции. Исследователь и ведущий автор статьи Атма Иванчевич, начала свое исследование, пытаясь объяснить, почему одна и та же «изгнанная» ДНК может быть найдена у животных, столь сильно различающихся, как морские ежи и люди. Установлено, что большинство видов на земле имеют большое количество генетического материала, более того, люди делят примерно 99% ДНК с шимпанзе. За последние несколько лет ученым пришло понимание ситуации с функциями этих «изгоев» ДНК, но до сих пор точно непонятно, что они делают.

Стандартное понимание размножения описывается вертикальным переносом, предположением, что большая часть генетического материала обычно передается от родителей ребенку. Такие находки показывают, как даже мельчайшие силы могут изменить эволюцию. Возможно, миллионы лет назад один из самых далеких предков человека вступил в ссору с обитающим в море кровососущим вредителем-может, это был морской червь, и каким-то образом получил инъекцию случайной ДНК. Теперь, миллионы лет спустя, эти изменения сохраняются внутри нас, и мы все еще выясняем, какую роль они играют.

«Это показывает, сколько случайных обменов ДНК может формировать нашу эволюцию», - говорит Иванчевич.