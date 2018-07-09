"Уже совсем близко": Вакцину против ВИЧ готовят к проверке на людях

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Препарат Ad26 показал высокий успех и безопасность в ходе испытаний на здоровых людях, вызвал правильный эффект системы иммунитета и защитил макак-резус от комбинированного обезьяньего вируса, аналого ВИЧ.

Десятилетия ученые во всех уголках мира безустанно искали, пробовали, создавали, разочаровывались, вновь и вновь пытались найти способ побороть самый страшный вирус XXI века века - вирус иммунодефицита. Недавно лучшим умам со всего мира в ходе совместной работы удалось совершить невероятный прорыв в борьбе с глобальной эпидемией - вакцину Ad26, на которую специалисты и больные возлагают большие надежды. Светила науки проверили препарат на здоровых людях с учетом мельчайших деталей для максимально достоверного результата, в ходе которого выявили возможные побочные эффекты, безопасность препарата и требуемую дозировку.

Для участия в двойном слепом испытании 393 здоровых людей 18-50 лет из 12 клиник разных стран, включая США, Уганду, Таиланд, ЮАР и Раунду рандомно распределили на опытную и контрольную группы. В течение 48 недель добровольцы регулярно получали внутримышечные инъекции, причем ни подопытные, ни врачи не знали, кто получает солевой раствор, а кто вакцину Ad26. Первые 12 недель опытной группе вводили мозаичную вакцину Ad26.Mos.HIV (состоит из белков нескольких штаммов ВИЧ-1), в следующие 12 недель - Ad26.Mos.HIV (векторы для доставки к gp140-оболочке ВИЧ). Долгожданные результаты заставили ученых поверить, что они уже совсем близко подобрались к тому, чтобы повергнуть медленного убийцу. Вакцина оказалась безопасной, способствовала повышению концентрации антител против белков оболочки ВИЧ, активации Т-клеточных популяций и активному фагоцитозу чужеродных клеток.

Одновременно к исследованию привлекли 72 макак-резусов, у которых наблюдались аналогичные эффекты иммунной системы от вакцины. Дальнейшие попытки заразить испытуемых макак вирусом SHIV-SF162P3, который является аналогом ВИЧ, показал резистентность у 67%.

Разработчики с нетерпением готовят препарат к проверке на пораженных ВИЧ людях, и надеются на успех.