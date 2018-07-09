«Умный пластырь» поможет вылечить самые тяжелые раны

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Продолжаются клинические испытания умных бинтов, которые меняют цвет при инфицировании раны.

Былые способы использования пластырей в скором времени уйдут в прошлое. Новаторская «умная повязка» контролирует состояние раны, а затем помогает им «заживать», буквально накачивая клетки человека антибиотики. «Умный пластырь» имеет датчики, которые отслеживают изменение рН в ранах, который указывает, является ли это процессом выздоровления или нет. Поможет вылечить самые тяжелые раны и дает результат с минимального времени использования.

Профессор Самир Сонкусале из Университета Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс, сказал, что цель состояла в изменении метода и способа перевязок ран.

«Этот прототип направлен на преобразование бинтования из традиционно пассивного лечения в более активную парадигму для решения постоянной и сложной медицинской проблемы», - сообщил соавтор технологии.

Он добавил, что хронические кожные раны от ожогов, диабета и других заболеваний могут подавлять регенеративные возможности кожи и часто приводят к стойким инфекциям и ампутациям. Новая повязка будет работать вместе с естественным процессом заживления тела с использованием «нагревательных элементов и термореактивными носителями лекарств», которые могут доставлять индивидуальные методы лечения, отслеживающие инфекцию и воспаление. Повязка изготавливается с использованием «гибкой электроники», технологии, установленной на тонких листах пластика, которые могут сгибаться с помощью повязки.

«Мы просто применяем современные технологии к древнему искусству в надежде улучшить результаты для неразрешимой проблемы», - сообщил автор разработки.

Напомним, что в данный момент продолжаются клинические испытания умных бинтов, которые меняют цвет при инфицировании раны.